بعد انتهاء ازمة الكاز.. ديالى شبه خالية من البنزين

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الاربعاء، ازمة خانقة بمنتج البنزين في جميع الوحدات الإدارية وباتت خالية من المنتوج لأسباب عديدة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز في المحافظة، إن غالبية الوحدات الإدارية خالية من البنزين مع اغلاق غالبية المحطات لعدم توفر المنتج، مشيرا الى ان ازمة البنزين نشبت بعد انتهاء وانفراج ازمة مادة الكاز وسط حيرة واستغراب شعبي كبيرين.

وأضاف، أن طوابير ضخمة تحاصر بعض المحطات الحكومية التي تحتوي منتج البنزين، مبينا أن الازمة ضربت عموم المفاصل الحياتية والمصالح المعيشية في المحافظة.

الى ذلك طالب مواطنون باعادة صولات ملاحقة المهربين الذين يتحكمون بأزمات المشتقات النفطية بدعم من جهات متنفذة.