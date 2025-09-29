بعد انباء عن محاولة اغتياله.. مقتدى الصدر يزور "موقع الاستهداف" (صور)

شفق نيوز- النجف

زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صباح اليوم الأحد، مرقد والده المرجع محمد صادق الصدر في محافظة النجف، وذلك بعد تداول معلومات عن نية استهدافه بواسطة طائرة مسيّرة.

ونشر مكتبه الإعلامي صوراً تُظهر الصدر وهو يترجل من سيارته متوجهاً لزيارة المرقد، برفقة عدد من مرافقيه، وسط حضور جمع من الناس الذين توافدوا لرؤيته.

وكان الناشط "المعارض" علي فاضل، قد ذكر خلال برنامج يقدمه على مواقع التواصل، أنه يمتلك معلومات عن نية النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر صخيل اغتيال الصدر خلال زيارته لمرقد والده في النجف بواسطة طائرة مسيّرة.

وعقب ذلك، شهدت محافظة البصرة ليلة أمس توترات أمنية، بعد انتشار عناصر من "سرايا السلام"، الجناح المسلح للتيار الوطني الشيعي الذي يتزعمه الصدر، وذلك على خلفية ما ذكره علي فاضل.

وفي المقابل، أصدر النائب ياسر المالكي بياناً نفى فيه هذه الاتهامات، واصفاً ما ورد في البرنامج بأنه "افتراءات وأباطيل تهدف إلى خلق فتنة"، مؤكداً عزمه ملاحقة "كل من يقف وراء هذه الادعاءات" قضائياً.