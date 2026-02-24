بعد المثنى.. تلويح بإقالة محافظ ذي قار بسبب "فساد" بلدية الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

طالب عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار، عبد الله الخيگاني، مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة مدير بلدية الناصرية بسبب وجود ما وصفها ملفات فساد مالي وإداري "مرعبة"، ملوحاً بإقالة المحافظ في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب.

وذكر الخيگاني لوكالة شفق نيوز: "يجب على محافظ ذي قار هيثم الحمداني، إقالة مدير بلدية الناصرية، بسبب الملفات المقدمة إليه والتي تتضمن فساد مالي وإداري مرعب ارتكبت داخل البلدية خلال الفترة الماضية".

وأضاف النائب، أنه "وفي حال لم يسرع المحافظ بإقالة مدير بلدية الناصرية، فإننا نملك الحق الكامل بإقالة المحافظ الحمداني من منصبه بسبب تستره على الفاسدين"، على حد تعبيره.

وأشار الخيگاني، إلى أن "ما حصل في المثنى ليس ببعيد عن ذي قار، ولدينا التفاهمات الكافية داخل مجلس المحافظة للإطاحة به في أول جلسة، وربما ستكون أول الجلسات التداولية حول هذا الملف يوم الجمعة المقبل".

هذا وكان مجلس محافظة المثنى، انتخب، الثلاثاء، أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، بعد إعلان تقديم استقالة المحافظ السابق مثنى العتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبية لكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب، نافياً في الوقت ذاته تقديمه أي استقالة من منصبه.

وكان مجلس محافظة المثنى قد حدد 24 من شهر شباط/ فبراير الجاري موعداً لاستجواب المحافظ، بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.