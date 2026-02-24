أحمد منفي جودة محافظاً للمثنى بـ 10 أصوات

شفق نيوز- المثنى

انتخب مجلس محافظة المثنى، يوم الثلاثاء، أحمد منفي جودة محافظاً للمحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جودة حصل على 10 أصوات من أصل 12 صوتاً.

وقدّم رئيس الحكومة المحلية في محافظة المثنى مهند العتابي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه لمجلس المحافظة، وذلك قبل عقد جلسة استجوابه داخل المجلس.

وكان مجلس محافظة المثنى قد حدد تاريخ 24 من شهر شباط/فبراير الجاري موعدا لاستجواب المحافظ بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري.