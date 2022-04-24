بعد الحلة والعمارة.. محكمة الكوت تحكم بحبس "خطيب صرخي" دعا لهدم المراقد الدينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة واسط، يوم الأحد، بصدور حكم بالحبس لمدة سنتين بحق أحد أتباع رجل الدين محمود الصرخي، على خلفية الدعوة لهدم الأضرحة الدينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الكوت أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق المدان "هاشم عواد عبد السادة" وفقاً لأحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 عن جريمة اهانته للمعتقدات والتحريض العلني على تهديم اضرحة ائمة المسلمين من آل بيت النبي محمد.

وبين أن قرار المحكمة صدر بعد ادانة المتهم بتهديد السلم الاهلي واذاعة ذلك علانية عبر مكبرات الصوت في احد المساجد التابعة للمتهم الهارب محمود الصرخي في الكوت.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت محكمة جنح الحلة مركز محافظة بابل، حكماً حضورياً بحق أحد أتباع المتهم الهارب محمود الصرخي، الذي دعا إلى هدم المراقد الدينية، بالحبس لسنتين.

وأبلغ مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز، أن "قرار المحكمة جاء وفق أحكام المادة 1/372 من قانون العقوبات العراقي".

وكانت محكمة جنح العمارة مركز محافظة ميسان، قد أصدرت في وقت سابق من يوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة (سنتين) بحق احد اتباع (الصرخي)، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق (خطبة الجمعة) في أحد المساجد ضمن المحافظة.

وفي الأيام القلائل الماضية وخلال صلاة الجمعة دعا خطباء صرخيون إلى هدم مراقد آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله مما أثار غضب الشارع الشيعي العراقي، من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليقدم العشرات من الأشخاص على مهاجمة مساجد وحسينيات مقلدي الصرخي واعتقال العشرات منهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة التطرف الديني وإثارة الفتن.

والصرخي هو من تلاميذ المرجع محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل هو ونجلاه في نهاية تسعينيات القرن المنصرم في مدينة النجف، وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003 على يد القوات الامنية وحلفائها تصدى الصرخي للمرجعية الدينية إلا أنه لم يحظ بقبول الأوساط الحوزوية.

ويُعد الصرخي من المراجع الشيعة المثيرين للجدل بعد تبنيه أفكار الشيخ الحنبلي عبد الحليم ابن تيمية الذي يُعد من أشد المناوئين للمذاهب الشيعية وخاصة الإمامية منها.