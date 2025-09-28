بشرى للراسبين بالدور الثاني من طلبة السادس الاعدادي

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، عن نية الوزارة إعطاء "دور ثالث" لطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه، للراسبين في الدور الثاني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية العراقية تنوي الإعلان عن (دور ثالث) لطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه للراسبين في الدور الثاني، حتى وان كان الطالب راسباً بأكثر من ثلاثة دروس".

وبين المصدر، أن "الإعلان عن الدور الثالث سيكون خلال الساعات المقبلة، وسيصدر بعد اجتماع مهم لهيئة الرأي في وزارة التربية، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي مع تحديد موعده".

ومن المفترض أن تعلن نتائج الدور الثاني للسادس إعدادي، خلال الساعات المقبلة، كما كشف مصدر لوكالة شفق نيوز.

يشار إلى أن إعلان نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي بفروعه (العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2024–2025، أثار صدمة لدى العديد من الطلبة، ممن اعتبروا أن النتائج لا تعكس جهودهم أو طموحاتهم، في حين أكدت وزارة التربية أن نسب النجاح تُعد "مرضية" وضمن المتوقع.

وجاء في إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي، الاثنين 21 تموز/يوليو الماضي، أن عدد الطلبة الحاصلين على معدل 100٪ في الفرع العلمي 171 طالباً للدور الأول، وهو ما يدل على أن العدد ارتفع مقارنة بالعام الماضي 2024 الذي سجل 76 طالباً، بحسب بيانات وزارة التربية.

إلا أنه يبقى أقل بكثير من عام 2023 الذي شهد أكثر من 3 آلاف طالب حصلوا على معدل 100%، وفق البيانات الرسمية.