بسبب الضباب.. المرور العراقية تصدر ست وصايا لسائقي المركبات

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة ست وصايا الى سائقي المركبات لغرض "القيادة الآمنة" أثناء الضباب.

وأولى تلك الوصايا، وفق بيان لها صدر صباحاً، وورد الى وكالة شفق نيوز، "تقليل السرعة أثناء القيادة ، لتجنب وقوع الحوادث، و"عدم تغير مسارات السير او محاولة تجاوز المركبات الا عند الضرورة".

كما شددت على "زيادة مسافة الأمان بينك وبين المركبة التي امامك"، و"فتح قليل من نوافذ المركبة حتى لايتكون الضباب في داخل المركبة".

أما النصيحة الخامسة "عدم استعمال الإضاءة العالية والاكتفاء بالإضاءة المنخفضة"، وأوصت أيضا "بعدم إستخدام الهاتف أو التحدث مع الراكب حتى لا يتشتت انتباهك أثناء القيادة".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، منذ مساء الأحد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.