بسبب الجفاف.. صور صادمة توثق انهيار معلم طبيعي بارز في العراق

شفق نيوز- النجف

يواجه بحر النجف تراجعاً خطيراً وغير مسبوق في منسوب مياهه، ما يضعه أمام خطر جفاف شبه كامل، مهدداً باندثار أحد أبرز المعالم الطبيعية في العراق.

وأثار هذا الانخفاض الحاد في المياه مخاوف واسعة بين السكان والمهتمين بالبيئة من تداعيات كارثية قد تطال النظام البيئي، والحياة الفطرية، فضلاً عن تأثيره المباشر على الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

ويؤكد ناشطون أن ما يحدث يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة عبر وضع خطط مستدامة لمعالجة الأزمة، محذرين من أن الصمت على الوضع الراهن قد يقود إلى خسارة طبيعية لا تعوّض.

ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.

وأدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة، وتزايد التصحر، وتضرر الأمن الغذائي، ما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.

وبالتوازي مع الجفاف، يعاني العراق من نقص حاد في الخزين المائي داخل السدود والخزانات، حيث تراجعت المستويات إلى ما دون المعدلات الآمنة.

بدورها، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرات متكررة بشأن تدني الخزين، وأكدت أنها تعتمد خططاً لتوزيع المياه وفق أولويات الشرب والبستنة، في ظل غياب خطة زراعية صيفية شاملة.