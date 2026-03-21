بسبب "التحرش" بنمر سيبيري.. إصابة زائر إثر خرق أمني في "زوراء بغداد"

أعلنت إدارة حديقة الحيوانات في متنزه الزوراء بالعاصمة بغداد، يوم السبت، إصابة زائر بجروح إثر تعرضه لهجوم من قبل "نمر سيبيري"، عازية السبب إلى خرق الزائر للقواعد والتعليمات الأمنية والتحرش بالحيوان.

جاء ذلك في توضيح رسمي صادر عن إدارة الحديقة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، حول ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً.

وذكرت الإدارة في بيانها، أن "أحد الزائرين قام برفقة أصدقائه بتجاوز السياج الأمني والدخول إلى منطقة محظورة مخصصة لكادر رعاة الحيوانات المفترسة"، مبينة أن الزائر "حاول الاقتراب والتحرش بأحد النمور السيبيرية، مما أدى إلى تعرضه لإصابة في القدم بعد أن تمكن الحيوان من سحبها داخل السياج".

وأكد البيان أن الحادثة وقعت نتيجة "مخالفة صريحة" للتحذيرات الموضوعة في الموقع، مشيراً إلى أن الحراس والكادر المناوب تدخلوا فوراً لإنقاذ الشخص ونقله إلى المستشفى، مؤكدة أن "حالته حالياً مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وشددت الإدارة على أن "عبور الحواجز أو الاقتراب من الحيوانات المفترسة يشكل خطراً حقيقياً على الحياة"، مخلية مسؤوليتها عن أي أذى ينتج عن مخالفة التعليمات.

كما حثت وسائل الإعلام على توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية، نافية الأنباء التي تحدثت عن وفاة الزائر المصاب.