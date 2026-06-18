بحضور جماهيري واسع.. مشاهد دخول ركب الحسين إلى كربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

نظّم موكب جمهور الحيدرية في محافظة كربلاء، مساء اليوم الخميس، وفي اليوم الثاني من شهر محرم الحرام، استعراضًا عزائيًا جسّد دخول الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه والضعن إلى مدينة كربلاء، متوجهين نحو العتبتين المقدستين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وذلك ضمن مراسم إحياء أيام شهر محرّم.

ويُعد موكب جمهور الحيدرية من أكبر المواكب التي تجسّد مشاهد التشابيه والضعن في كربلاء، بمشاركة أعداد كبيرة من الممثلين والمتطوعين الذين يعملون على إعداد وتنفيذ الاستعراض سنويًا، إلى جانب الجهود التنظيمية والخدمية التي تسهم في إخراج المشاهد بصورة تحاكي الأحداث التاريخية المرتبطة بواقعة الطف.

وشهد الاستعراض مشاركة واسعة من المعزّين الذين قدّموا مشاهد تشبيهية استحضرت أحداث وصول ركب الإمام الحسين إلى كربلاء، بمشاركة الخيول والجِمال والأطفال وارتداء الأزياء التراثية التي تحاكي تلك المرحلة التاريخية، وسط حضور جماهيري من الزائرين وأهالي المدينة.

وتضمّن الموكب مشاهد رمزية جسّدت أفراد أهل البيت وأصحاب الإمام الحسين، إلى جانب مواكب الضعن، في محاولة لتجسيد تفاصيل الرحلة التي سبقت واقعة الطف، وإحياء الذاكرة التاريخية المرتبطة بهذه المناسبة.

وتُعدّ هذه الفعاليات من أبرز الشعائر الحسينية التي تُقام في كربلاء خلال شهر محرّم، حيث تحرص المواكب الحسينية على تقديم مشاهد تمثيلية ورمزية تعبّر عن أحداث النهضة الحسينية وما تحمله من قيم التضحية والثبات.