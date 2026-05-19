بالفيديو.. كلب سائب يهاجم عمالاً ويصيب اثنين منهم في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة عاملين اثنين إثر تعرض مجموعة من العمال لهجوم من قبل كلب سائب أثناء انتظارهم وسيلة نقل بعد انتهاء دوامهم في منطقة حي الأسرى جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العمال كانوا قد أنهوا أعمالهم وجلسوا قرب الشارع بانتظار السيارة التي تقلهم إلى مناطق سكنهم، قبل أن يهاجمهم كلب سائب بشكل مفاجئ، ما تسبب بحالة من الهلع والفوضى بينهم".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة عاملين بجروح نتيجة تعرضهما للعض والخدش، حيث تم نقلهما لتلقي العلاج"، مبيناً أن "الموجودين في المكان تمكنوا من إبعاد الكلب بعد حالة من التدافع والخوف".

وأشار المصدر إلى أن المنطقة تشهد منذ فترة انتشاراً ملحوظاً للكلاب السائبة، لا سيما داخل الحديقة المقابلة لأسواق باب الرزق، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي والباعة والعمال.

وطالب سكان المنطقة الجهات البلدية والبيطرية بالتدخل العاجل للحد من انتشار الكلاب السائبة داخل الأحياء السكنية والأسواق العامة، مؤكدين أن استمرار الظاهرة بات يشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً الأطفال والعمال.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إصابة أربعة تلاميذ بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لهجوم من قبل سرب من الكلاب السائبة أثناء عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء الامتحانات النهائية الخميس الماضي في محافظة صلاح الدين.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت عدة مدن عراقية حوادث مشابهة نتيجة تزايد أعداد الكلاب السائبة، وسط مطالبات بإطلاق حملات منظمة لمعالجة الظاهرة بطرق صحية وإنسانية، تشمل جمع الكلاب ونقلها أو إنشاء مراكز خاصة لإيوائها، بدلاً من تركها تتجول قرب الأحياء والمدارس.