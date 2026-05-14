صلاح الدين.. كلاب سائبة تهاجم تلاميذ وتحرك دعوات لمعالجة الظاهرة

شفق نيوز- صلاح الدين

أثار تعرض عدداً من تلاميذ المرحلة الابتدائية في صلاح الدين، يوم الخميس، لهجوم من قبل كلاب سائبة حالة من القلق بين الأهالي، وسط مطالبات للجهات المحلية والصحية بإيجاد حلول عاجلة للحد من انتشار الكلاب السائبة قرب الأحياء السكنية والمدارس.

وقال مصدر طبي في دائرة صحة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "نحو أربعة طلاب من الصف السادس الابتدائي أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لهجوم من قبل سرب من الكلاب السائبة أثناء عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء الامتحانات النهائية".

وأضاف أن "الطلاب نقلوا إلى أحد المراكز الصحية القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، فيما خضع بعضهم إلى لقاحات خاصة تفادياً لأي مضاعفات صحية محتملة نتيجة العضات".

وبحسب روايات شهود عيان، فإن الحادث وقع في إحدى المناطق القريبة من الأحياء السكنية في قضاء الدور، عندما فوجئ التلاميذ بمجموعة من الكلاب السائبة وهي تهاجمهم بشكل مفاجئ، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأطفال والمارة.

وقال أحد شهود العيان ويدعى أحمد عمر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الكلاب هاجمت الأطفال بشكل مباشر أثناء عودتهم من المدرسة، وكانوا يحملون دفاترهم وحقائبهم بعد انتهاء الامتحان"، مبيناً أن "الأهالي تدخلوا سريعاً لإنقاذ التلاميذ وإبعاد الكلاب عنهم".

وأضاف عمر أن "المنطقة تشهد منذ أشهر انتشاراً واضحاً للكلاب السائبة، خاصة قرب المدارس والأراضي الفارغة"، لافتاً إلى أن "السكان قدموا أكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بسبب تكرار الحوادث والخوف على سلامة الأطفال".

ويقول عدد من الأهالي إن ظاهرة الكلاب السائبة باتت تشكل تهديداً يومياً للسكان، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر أو بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث تنتشر تلك الحيوانات في الشوارع الفرعية ومحيط المناطق السكنية.

ويرى مختصون صحيون أن خطر الكلاب السائبة لا يقتصر على الإصابات الجسدية فحسب، بل يمتد إلى احتمالية نقل أمراض خطيرة، من بينها داء الكلب، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة من الدوائر البيطرية والبلديات.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت عدة مدن عراقية حوادث مشابهة نتيجة تزايد أعداد الكلاب السائبة، وسط مطالبات بإطلاق حملات منظمة لمعالجة الظاهرة بطرق صحية وإنسانية، تشمل جمع الكلاب ونقلها أو إنشاء مراكز خاصة لإيوائها، بدلاً من تركها تتجول قرب الأحياء والمدارس.

من جهتها، دعت عائلات التلاميذ المصابين الحكومة المحلية في صلاح الدين إلى التحرك العاجل ووضع خطة ميدانية للحد من انتشار الكلاب السائبة، مؤكدين أن استمرار المشكلة قد يؤدي إلى حوادث أكثر خطورة مستقبلاً.

ويأمل الأهالي بأن تكون حادثة الدور الأخيرة جرس إنذار حقيقياً يدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية، خصوصاً مع تزامنها مع فترة الامتحانات وعودة مئات التلاميذ يومياً سيراً على الأقدام من مدارسهم إلى منازلهم.