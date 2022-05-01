سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالصور.. سماء محافظات العراق اشبه بـ"كوكب المريخ الأحمر"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T12:31:12+0000
بالصور.. سماء محافظات العراق اشبه بـ"كوكب المريخ الأحمر"

شفق نيوز/ غطى التراب الشديد سماء العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، إثر عاصفة ترابية جاءت من الانبار واشتدت في بغداد.

وحولت العاصفة سماء بغداد والمحافظات الى اللون الاحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز سماء المحافظات العراقية وهي تشبه كوكب المريخ ذو اللون الأحمر.

وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر أيار بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها حيث تدنت مستويات الرؤية.

وغالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق كبيرة نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.

related

عاصفة ترابية تنهي حياة ستة اشخاص على طريق بغداد- الحلة

Date: 2021-05-12 14:18:20
عاصفة ترابية تنهي حياة ستة اشخاص على طريق بغداد- الحلة

رمال طائرة في بغداد (صور)

Date: 2022-04-20 06:08:58
رمال طائرة في بغداد (صور)

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب بغداد وواسط

Date: 2022-03-11 17:25:29
بالصور.. عاصفة ترابية تضرب بغداد وواسط

حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-03-12 09:41:40
حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

صور.. عاصفة ترابية تجتاح بغداد

Date: 2022-04-28 16:53:49
صور.. عاصفة ترابية تجتاح بغداد

قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

Date: 2022-03-13 04:32:30
قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

بالصور.. عاصفة ترابية تخيم على أجواء بغداد

Date: 2021-10-30 18:30:06
بالصور.. عاصفة ترابية تخيم على أجواء بغداد

أكثر من 30 ألف كتاب توزع مجانا.. انطلاق فعاليات مهرجان "أنا عراقي أنا أقرأ" في بغداد (صور)

Date: 2021-11-27 14:10:25
أكثر من 30 ألف كتاب توزع مجانا.. انطلاق فعاليات مهرجان "أنا عراقي أنا أقرأ" في بغداد (صور)