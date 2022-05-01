بالصور.. سماء محافظات العراق اشبه بـ"كوكب المريخ الأحمر"

شفق نيوز/ غطى التراب الشديد سماء العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، إثر عاصفة ترابية جاءت من الانبار واشتدت في بغداد.

وحولت العاصفة سماء بغداد والمحافظات الى اللون الاحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز سماء المحافظات العراقية وهي تشبه كوكب المريخ ذو اللون الأحمر.

وشهد شهر نيسان المنصرم حدوث 5 عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر أيار بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها حيث تدنت مستويات الرؤية.

وغالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق كبيرة نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.