بات قريبا من الجفاف.. نهر العظيم يهدد بـ"أزمات معيشية وامنية" في محافظتين

شفق نيوز/ حذر مسؤول محلي سابق في ديالى، يوم الاحد، من كوارث معيشية وامنية بسبب انخفاض وتلاشي مناسيب نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين.

وقال رئيس المجلس السابق لناحية العظيم والقيادي في الحشد العشائري، محمد ابراهيم ضيفان، لوكالة شفق نيوز، ان "مناسيب نهر العظيم انخفضت بشكل مخيف وبات النهر قريبا من الجفاف بسبب قلة الاطلاقات المائية من سد العظيم رغم توفر الخزين المائي".

واضاف ان "انخفاض مناسيب النهر يهدد الثروة الحيوانية بالعطش والهلاك، كما انه يسهل عبور الارهابيين بسهولة نحو أراضي العظيم والتسلل لتنفيذ هجمات ارهابية وتهديد القرى الامنة"، داعيا الجهات المسؤولة الى "الحفاظ على مناسيب نهر العظيم لتفادي كوارث معيشية وامنية".

واشار ضيفان الى ان "الناحية مقبلة على خسائر اقتصادية جسيمة ومشاكل معيشية كبيرة بسبب الغاء الخطة الشتوية وان المزارعين لا يحتملون مزيدا من الازمات الاخرى".

ويعد نهر العظيم واحداً من أهم روافد نهر دجلة، وهو النهر الوحيد الذي ينبع في داخل الأراضي العراقية؛ حيث ينبع في محافظة السليمانية وتحديداً من جبال سكرمة داغ، وطاسلوجة، وقرة داغ، ويصب في نهر دجلة إلى الجنوب من مدينة بلد، ويقع حوض نهر العظيم ما بين حوض تغذية الزاب الأسفل، وسلسلة جبال حمرين، وله أربعة روافد رئيسية وهي: خاصة جاي، وطاووق جاي، وطوز جاي، وزغيتون جاي، أما الروافد الثانوية الكبيرة فهي كوري جاي، ووادي زكرا، وغيرها.