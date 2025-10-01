بابل.. ممارسة للدفاع المدني في جامعة لرفع الكفاءة وسرعة الاستجابة بالحوادث

شفق نيوز- بابل

نفذت جامعة المستقبل في محافظة بابل، يوم الأربعاء، ممارسة ميدانية لعمليات الدفاع المدني، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير قدرات منتسبي الدفاع المدني في عموم المحافظات.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة، العميد أسعد مبارك، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الممارسة جاءت بأمر وتوجيه من وزير الداخلية، وتم تنفيذها بشكل متزامن في جميع محافظات العراق".

وأضاف أن "الممارسة تهدف إلى رفع كفاءة فرق الدفاع المدني وتعزيز جاهزيتهم في التعامل مع مختلف الحوادث، من خلال سرعة الاستجابة، وتنفيذ عمليات الإنقاذ والإخلاء والمعالجة والإطفاء بالتعاون مع الجهات الساندة مثل فرق الإسعاف، معالجة المتفجرات، والدوائر ذات العلاقة".

من جانبه، أوضح الدكتور منذر، مساعد رئيس جامعة المستقبل، لوكالة شفق نيوز، أن "الجامعة حريصة على استكمال جميع المتطلبات الخاصة بالدفاع المدني والسلامة، بما في ذلك تجهيز معدات وآليات إطفاء الحرائق، وتوفير سلالم الإنقاذ، وأنظمة الإنذار المبكر".

وأوضح أن "هذه الممارسة تأتي ضمن سلسلة من التعاون المشترك مع مديرية الدفاع المدني، وتؤكد استعداد الجامعة للتعامل مع أي مخاطر محتملة".