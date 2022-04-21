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بابل.. حكم بالحبس لسنتين بحق أحد أتباع "الصرخي" الذي دعا لهدم المراقد الدينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-21T17:58:30+0000
بابل.. حكم بالحبس لسنتين بحق أحد أتباع "الصرخي" الذي دعا لهدم المراقد الدينية

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنح الحلة مركز محافظة بابل، يوم الخميس، حكماً حضورياً بحق أحد أتباع حد اتباع المتهم الهارب (محمود الصرخي)، الذي دعا إلى هدم المراقد الدينية، بالحبس لسنتين.

وأبلغ مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز، أن "قرار المحكمة جاء وفق أحكام المادة 1/372 من قانون العقوبات العراقي".

وكانت محكمة جنح العمارة مركز محافظة ميسان، قد أصدرت في وقت سابق من يوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة (سنتين) بحق احد اتباع (الصرخي)، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق (خطبة الجمعة) في أحد المساجد ضمن المحافظة.

وفي الأيام القلائل الماضية وخلال صلاة الجمعة دعا خطباء صرخيون إلى هدم مراقد آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله مما أثار غضب الشارع الشيعي العراقي، من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليقدم العشرات من الأشخاص على مهاجمة مساجد وحسينيات مقلدي الصرخي واعتقال العشرات منهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة التطرف الديني وإثارة الفتن.

والصرخي هو من تلاميذ المرجع محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل هو ونجلاه في نهاية تسعينيات القرن المنصرم في مدينة النجف، وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003 على يد القوات الامنية وحلفائها تصدى الصرخي للمرجعية الدينية إلا أنه لم يحظ بقبول الأوساط الحوزوية.

ويُعد الصرخي من المراجع الشيعة المثيرين للجدل بعد تبنيه أفكار الشيخ الحنبلي عبد الحليم ابن تيمية الذي يُعد من أشد المناوئين للمذاهب الشيعية وخاصة الأمامية منها.

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