ايران تحيي كهرباء ديالى من جديد

شفق نيوز/ أكد مصدر حكومي في ديالى، يوم الخميس، تحسن ساعات التجهيز الكهربائي في المحافظة خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعد عودة الخطوط الايرانية للعمل واعادة ضخ الغاز نحو محطة توليد رئيسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خطي ديالى - ميرساد (KV400) وخط خانقين - سربيل زهاب (KV150) عادا للعمل بعد انقطاع لأيام بسبب مشاكل مالية بين الجانبين العراقي والايراني".

وبين المصدر؛ وهو مسؤول في قطاع الكهرباء رفض كشف اسمه، أن "محطة المنصورية الغازية 50 كم شمال شرق بعقوبة عادت للعمل بمعدل انتاج 540 ميغاواط من إجمالي طاقتها التوليدية البالغة 750 ميغاواط بعد اعادة الغاز الإيراني إليها والذي توقف ضخه مؤخرا بسبب المشاكل المالية بين العراق وايران حيال الديون المعلقة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

واضاف المصدر ان "معدل التجهيز الكهربائي الحالي في ديالى يتراوح بين 16 – 18 ساعة في مختلف الوحدات الإدارية".

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط كرمنشاه – ديالى الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.