انهيار جسر حيوي في العراق يفاقم معاناة السكان بعد موجة سيول (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

فاقم انهيار جسر الزركة، بالتزامن مع ارتفاع كميات مياه الأمطار والسيول، من معاناة أهالي قضاء طوز خورماتو المتوجهين نحو مدينة تكريت ومناطق محافظة صلاح الدين، في ظل غياب أي طريق بديل مباشر، ما تسبب بشلل شبه تام لحركة التنقل.

ويُعد طريق الزركة المنفذ الرئيس الذي يربط قضاء طوز خورماتو وقضاء آمرلي باتجاه مدينة تكريت، حيث لا تتجاوز مدة الوصول عبره نصف ساعة، في حين يضطر المواطنون عند إغلاقه إلى سلوك طرق بديلة عبر الصفرة أو كركوك – الرشاد، وهي طرق تستغرق ما يقارب ثلاث ساعات.

وقال ياس البياتي، وهو أحد سكان قضاء طوز خورماتو، لوكالة شفق نيوز، إن "انهيار جسر الزركة هو نتيجة مباشرة للفساد، حاله حال العديد من المشاريع التي نُفذت دون مراعاة المواصفات الفنية الحقيقية"، مؤكداً أن "الجسر يُعد شرياناً حيوياً يربط قضاءي الطوز وآمرلي بمحافظة صلاح الدين".

وبحسب البياتي، تسببت السيول الأخيرة بانهيار الجسر بشكل كامل، ما دفع السلطات المحلية إلى إنشاء طريق ترابي مؤقت، إلا أن المياه ما زالت تتدفق بقوة في الوادي، الأمر الذي يمنع الكثير من السائقين من عبوره خوفاً من انجراف مركباتهم وغرق من فيها.

من جهتها، قالت أماني حسين، وهي من أهالي طوز خورماتو، للوكالة، إن "الأمر مستغرب جداً لعدم قيام إدارة المحافظة بإيجاد حلول حقيقية وسريعة لهذا الجسر الرئيس، رغم أهميته وحجم المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطنون، خصوصاً المرضى والطلبة والموظفين".

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في دائرة الموارد المائية بمحافظة صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، أن "المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية كميات أمطار كبيرة أدت إلى ارتفاع مناسيب المياه في وادي الزركة بشكل يفوق المعدلات الطبيعية"، مبيناً أن "الاستمرار بتدفق السيول ناتج عن تشبع التربة وامتداد موجة الأمطار من المناطق الجبلية، ما يزيد من خطورة العبور في الطرق الترابية المؤقتة".

وأضاف المسؤول أن "دائرة الموارد المائية تتابع الوضع ميدانياً، وقد تم رفع توصيات للجهات المعنية بضرورة معالجة مجرى الوادي وإنشاء منشآت تصريف مناسبة تضمن عدم تكرار هذه الأضرار مستقبلاً".

بدوره، قال مسؤول في دائرة الطرق والجسور بمحافظة صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة بصدد إعداد كشف فني شامل لتقييم حجم الأضرار بجسر الزركة".

ووفق المسؤول المحلي، هناك مقترح لإنشاء جسر جديد بمواصفات فنية أعلى يتحمل كميات المياه في مواسم الأمطار، إلا أن تنفيذ المشروع مرتبط بتوفير التخصيصات المالية وموافقة الجهات العليا، لافتاً إلى أن الطريق الترابي الحالي حل مؤقت لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

ويطالب أهالي قضاء طوز خورماتو الجهات المعنية في الحكومتين المحلية والمركزية بالتدخل العاجل لإعادة إعمار جسر الزركة، ووضع حد لمعاناتهم المستمرة، خاصة في ظل تكرار موجات الأمطار والسيول كل عام.