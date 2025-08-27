انطلاق فعاليات معرض البصرة الدولي بمشاركة محلية ودولية واسعة

شفق نيوز- البصرة

انطلقت فعاليات معرض البصرة الدولي بمشاركة 128 شركة من عشر دول، مساء اليوم الأربعاء، حيث تعرض منتجاتها في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمنزلية ومستحضرات التجميل والأثاث والمستلزمات المدرسية.

وقال مدير إعلام المعرض، أسامة مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض سيستمر لمدة عشرة أيام، اعتباراً من اليوم 27 آب/ أغسطس الجاري ولغاية 6 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، لتتيح الفرصة للزوار والمهتمين بالتعرف على أحدث المنتجات والخدمات".

وبيّن مجيد، أن "المعرض يشهد إقبالاً واسعاً من الشركات المحلية والدولية، ويُقام بشكل نصف سنوي في هذا التوقيت الذي يسبق شهر رمضان المبارك، بعدة أشهر، لدعم النشاط التجاري وتقديم منتجات متنوعة للزوار".