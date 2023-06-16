اندلاع حريق في منطقة أثرية وسط بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع حريق في منازل اثرية وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحريق الذي اندلع داخل احد المنازل الاثرية القديمة ضمن منطقة الميدان وسط بغداد، مرجحا استخدام هذا المنزل كـ"مخزن".

وأشار إلى ان المكان الذي تعرض للحريق يقع أيضاَ قرب القصر العباسي التراثي الشهير في بغداد.

ولاحقا قال المصدر، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث الحريق الذي اندلع داخل احد الدور الاثرية ضمن منطقة الميدان دون اصابات تذكر.