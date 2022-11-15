انتهاء عمليات البحث عن المفقودين في "حريق الوزيرية" ولا جثث جديدة

شفق نيوز/ أنهت فرق الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عمليات البحث عن المفقودين في "بناية الوزيرية" بعد تسعة أيام من العمل المتواصل ليلاً ونهاراً.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق التخصصية وبعد إخماد النيران في البناية باشرت بعمليات البحث عن المفقودين تحت ركام البناية تحت إشراف خبراء المديرية، وهي أطول عملية للبحث عن ضحايا في تاريخ الدفاع المدني".

وبينت أن "الحريق اندلع عند الساعة الواحدة وعشرة دقائق ظهراً بتاريخ السادس من تشرين الثاني الجاري، وبدأ اولاً في بناية بمساحة 2100 متر مربع مكونة من ثلاثة طوابق مضاف إليها طابق رابع مشيد من ألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال مع قبو أسفلها متخذة جميعها كمخازن للعطور لإحدى الشركات الاهلية".

وأكدت أن البناية "من الأبنية المخالفة لتعليمات السلامة والمحالة عام 2019 إلى الجهات القضائية وفق قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، وحسب التقارير الأولية أن سبب حادث كان نتيجة سقوط مصعد حمل (ونج) بسبب الأحمال الزائدة مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور فتفجرت وفاقمت الحريق بسرعة ليبدأ كبيراً".

وأشارت إلى أن مديرية الدفاع المدني علمت أن البناية تلقت قبل يوم من الحادث شحنة خزين كبيرة إضافية تحتوي معظمها على مواد كحولية شديدة الاشتعال بكميات تقدر بـ140 طنا من غاز البروبان وإيثانول وأسيتون مستخدمة في صناعة العطور".

ولفتت المديرية إلى أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري أشرف على اجراءات الدفاع المدني في عمليات الإخماد والبحث عن المفقودين"، مشيرة إلى أن "الحريق أدى إلى إصابة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان مع عدد من ضباط ومنتسبي المديرية نتيجة انهيار المبنى بفعل شدة الحرارة وتمدد الدعامات وانحناء قضبان التسليح وسط تفجر عبوات العطور وخزانات المواد الكحولية والتي شكلت تحدياً لرجال الإطفاء ورغم ذلك واصلت عملها حتى أحكمت سيطرتها الكاملة".

وبينت أنه بعد إخماد النيران "تمت المباشرة بعمليات الاقتحام والبحث عن المفقودين داخل قبو وطوابق البناية المحترقة المنهارة باستخدام أجهزة الاستشعار ومعدات الإنقاذ الخفيفة والثقيلة والتي أسفرت عن انتشال ثلاث جثث من موقع الحادث تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي".

وقالت المديرية "تابعت فرق الدفاع المدني التخصصية أعمال البحث عن المتبقين من المفقودين والتي استمرت أعمالها قرابة 9 أيام حتى أكملت تفتيش الموقع بالكامل مع رفع الانقاض ولم يتم العثور على جثثهم، وبهذا تنتهي أعمال فرق الدفاع المدني بالكامل وتم سحب فرقها بإستثناء أربعة فرق تخصصية ترابط بالموقع".

واختتمت المديرية بتقديم الشكر الجهد السائد من قبل هيئة الحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية، ومحافظة وامانة بغداد، وبلدية الكرادة لتقديمها عجلات الإنقاذ الثقيل لاسناد مهام فرق الدفاع المدني.