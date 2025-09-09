انتحار امرأة "حرقاً" في بغداد ومياه الفرات تختطف حياة صبي بالأنبار

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإقدام امرأة على الانتحار "حرقاً" بسبب مشاكل عائلية، فيما سجلت محافظة الأنبار حالة غرق لصبي في نهر الفرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاكل عائلية دفعت بامرأة إلى الانتحار بحرق نفسها مستخدمة مادة البنزين داخل منزلها ضمن منطقة الطالبية شرقي بغداد".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

فيما سجلت محافظة الأنبار حالة غرق لصبي يبلغ من العمر 13 عاماً أثناء سباحته في نهر الفرات بناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة، مشيراً إلى أن الحادث "أثار حالة من الحزن بين الأهالي الذين نعوا الطفل وسط مطالبات بزيادة إجراءات السلامة على ضفاف النهر".