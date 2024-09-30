امرأة تتخلى عن طفلها حديث الولادة وترميه وسط "أكوام حديد" جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، عن العثور على طفل حديث الولادة مرمي وسط أكوام من الحديد في المنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً حديث الولادة يبلغ من العمر شهرين تم العثور على طفل حديث الولادة مرمي بين اكوام الحديد حيث توصل اليه العاملين في الحي الصناعي (10 كم جنوب كركوك)، حيث تم العثور عليه بعد سماع أصوات بكاء الطفل وقام احد العاملين في المنطقة الصناعية إخراجه من بين الأكوام ووضعه في مكان نظيف وأمن".وأضاف المصدر بالقول أن "الطفل تم رميه من قبل والدته حيث ألقت به في الموقع وهربت، وتعمل الشرطة على تحديد هوية الأم وتم نقل الطفل الى مستشفى الاطفال لتقديم الرعاية إليه وفتح تحقيق بالحادثة".