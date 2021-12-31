امريكا والعراق يتصدران عالمياً وعربياً إحصائيات الجائحة

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 284.59 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و775070.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 825663 53653002
الهند 480860 34822040
البرازيل 618870 22263834
المملكة المتحدة 148089 12559926
روسيا 656997 10479344
فرنسا 123372 9534357
تركيا 82163 9438502
ألمانيا 111706 7123893
إيران 131572 6192698
إسبانيا 89331 6133057
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 24154 2093436
42 - الأردن 12620 1061560
45 - المغرب 14842 959098
50 - الإمارات 2162 759511