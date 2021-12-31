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امريكا والعراق يتصدران عالمياً وعربياً إحصائيات الجائحة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-31T08:38:45+0000
امريكا والعراق يتصدران عالمياً وعربياً إحصائيات الجائحة

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 284.59 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و775070.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 825663 53653002

الهند 480860 34822040

البرازيل 618870 22263834

المملكة المتحدة 148089 12559926

روسيا 656997 10479344

فرنسا 123372 9534357

تركيا 82163 9438502

ألمانيا 111706 7123893

إيران 131572 6192698

إسبانيا 89331 6133057

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 24154 2093436

42 ‬‬‬‬- الأردن 12620 1061560

45 - المغرب 14842 959098

50 - الإمارات 2162 759511

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