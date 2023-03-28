الأولى من نوعها في العراق.. إجراء عملية قلب مفتوح نادرة جدا في الناصرية

شفق نيوز/تمكن فريق جراحي مشترك من مركزي ابن البيطار والناصرية للقلب من إجراء عملية فريدة ومعقدة لطفلة من اهالي الرفاعي تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف مصابة بما يسمى (أم الدم) للشريان الأبهر الصاعد وقوس الأبهر المهدد بالانفجار.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان " الطفلة تعاني من التهابات الصدر و نوبات سعال شديدة واستغرقت العملية 9 ساعات و بطريقة التبريد الشديد ،حيث تم تنزيل حرارة الطفلة إلى درجة 18 درجة مئوية وبعد انتهاء العملية نُقلت الى العناية المركزة وهي الان ترقد في الردهة الجراحية بعد يومين من المراقبة الشديدة في العناية المركزة وهي تتمتع بصحة جيدة".

وتابع ان "هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة جداً في هذا العمر المبكر وربما تكون الأولى التي تجرى في العراق وكذلك تسجل مدى الاستفادة من الخبرات المحلية من خلال تبادل التجارب بين المستشفيات في محافظات العراق".