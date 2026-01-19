الأنواء الجوية تحذر من "صقيع وانجماد" في أغلب المدن العراقية الأيام المقبلة

شفق نيوز- بغداد

حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الاثنين، من تشكّل الصقيع في مناطق واسعة من العراق تهدد الثروة الزراعية والحيوانية اعتباراً من الغد، بسبب انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

وقالت الهيئة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن "التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر يوم غد الثلاثاء، ما يهيّئ الظروف لتشكّل الصقيع في مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد، على أن تمتد هذه الحالة تدريجياً خلال الأيام المقبلة لتشمل أغلب المدن".

ونبهت من "تأثيرات الصقيع على المحاصيل الزراعية والنباتات وكذلك الثروة الحيوانية".

ولفتت الهيئة إلى "تدنّي درجات الحرارة بشكل كبير في ساعات الفجر، ما قد يؤثر في سلامة الطرق في بعض المناطق بسبب الانجماد السطحي".