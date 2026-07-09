الأنبار.. إعادة افتتاح جسر الفلوجة الحديدي

شفق نيوز- الأنبار

افتتح محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس، يوم الخميس، الممر الثاني لجسر الفلوجة الحديدي القديم.

وقال المحافظ في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الافتتاح يأتي ضمن خطة لتطوير البنى التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المحافظة، مبيناً أن المشروع يمثل توسعة لأحد أهم مداخل مدينة الفلوجة، إذ يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل أوقات التنقل، بما يدعم الحركة التجارية ويخدم المواطنين.

وكان جسر الفلوجة الحديدي قد تعرض للانهيار في آب/أغسطس 2024، قبل أيام من افتتاحه بعد أعمال تأهيل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال وسقوط آلية في نهر الفرات.

وفي أعقاب الحادث، تعهد محافظ الأنبار السابق محمد نوري بمحاسبة جميع المسؤولين عن المشروع، محملاً الشركة المنفذة والجهات المشرفة مسؤولية ما حدث، ومؤكداً فتح تحقيق في أسباب الانهيار.

وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب المحافظ، أن المشروع أُحيل عام 2021 إلى شركة غير متخصصة، مع التعاقد مع مكتب استشاري لا يمتلك الكفاءة المطلوبة، ما دفع المحافظة إلى التعهد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المقاول والاستشاري والمشرفين على إحالة المشروع، وتحميل الشركة المنفذة الأضرار المادية باعتبار أن المشروع كان لا يزال قيد التنفيذ.

ويعد جسر الفلوجة الحديدي، الممتد بطول 270 متراً فوق نهر الفرات، من أبرز معالم المدينة، إذ أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي افتتاحه عام 2018 بعد إعادة تأهيله بدعم هولندي، عقب تعرضه للتدمير خلال المعارك ضد تنظيم داعش، الذي كان قد فجره عام 2015 لإعاقة تقدم القوات العراقية.