الأمن الوطني يتسلم إدارة "سيطرات الموصل" الخارجية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بأن مديرية الأمن الوطني تسلمت ملف إدارة السيطرات الخارجية والمنافذ الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الأمن الوطني في نينوى تسلمت ملف إدارة السيطرات الخارجية في المحافظة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار التنسيق والعمل المشترك مع الشرطة والاستخبارات في عدد من المواقع الأمنية".

وأضاف أن "من أبرز السيطرات التي أصبحت بإشراف الأمن الوطني سيطرة الشهيد سبهان باتجاه محافظة أربيل، وسيطرة سد الموصل للقادمين من محافظة دهوك، وسيطرة البراري عند المدخل الجنوبي لمحافظة نينوى، فضلاً عن سيطرة مخمور".

وأوضح المصدر أن "العمل داخل هذه السيطرات ما زال يتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ضمن إطار أمني مشترك يهدف إلى تنظيم حركة الدخول والخروج وتعزيز الإجراءات الأمنية"، مضيفا أن "التوجيهات الحالية تسمح بمرور المواد الإنشائية فقط عبر هذه السيطرات، وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء".