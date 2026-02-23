الأمن العراقي يضبط أكثر من 35 طناً من مواد منتهية الصلاحية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

تمكنت مفارز مديرية أمن البصرة التابعة إلى جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، من ضبط مخزن كبير في البصرة، كان يُستخدم لخزن وإعادة تجهيز مواد منتهية الصلاحية تمهيداً لطرحها في الأسواق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المداهمة أسفرت عن ضبط كمياتٍ ضخمة من ماء الراديتر وسائل التبريد وزيوت محركات السيارات التالفة ومنتهية الصلاحية، كانت تُعاد تعبئتها أو يُتلاعب بتواريخ صلاحيتها بغية تسويقها على أنها صالحة للاستخدام".

وأضاف أن "مجموع المواد المضبوطة بلغ (35.475)، لتراً، أي ما يعادل أكثر من 35 طناً من السوائل والزيوت التي كانت مهيأة للتداول التجاري بصورة غير قانونية، في مخالفةٍ صريحة لقانون حماية المستهلك".

وأشار البيان، إلى "إلقاء القبض على متهمين اثنين داخل المخزن، وتأمين المواد المضبوطة لدى طرفٍ ثالث أصولياً، والتحفظ على المتهمين في مقر المديرية وفق أحكام المادة 10 من قانون حماية المستهلك، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".