الإعمار العراقية: المجمعات السكنية لم تعد كافية والحكومة تتجه نحو "الحل الكبير"

شفق نيوز- بغداد

أحصت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم السبت، عدد مشاريع المجمعات السكنية المنجزة والتي يجري العمل فيها والأخرى التي بصدد الإحالة، وبينما أوضحت أن هذه المجمعات لم تعد تكفي لسد الحاجة المتزايدة في البلاد، أكدت أن التوجه الحكومي الحالي صار نحو إنشاء مدن سكنية كبرى لاستيعاب الطلب الكبير على السكن.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من المجمعات السكنية تلكأت أسوة بباقي المشاريع الأخرى نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية".

وبيّن الصفار أنه، "في عمر الحكومة الحالية، تمت إعادة العمل بهذه المجمعات وأُنجرت أربعة منها وهي مجمع عنة في الأنبار، ومجمع الدبوني في واسط، ومجمع حي القدس في النجف، ومجمع السنية في الديوانية".

ولفت إلى أن "العمل يجري حالياً لإكمال 22 مجمعاً سكنياً آخر موزعة في محافظات (الأنبار، البصرة، الديوانية، ديالى، كربلاء، ميسان، واسط)".

وأضاف المتحدث، "كما هناك مجموعة أخرى من هذه المجمعات تم المضي بإحالتها إلى الاستثمار لإكمالها وبعدد 8 مشاريع في (بغداد وذي قار والديوانية والأنبار وديالى والبصرة وبابل).

وأشار المتحدث باسم وزارة الإعمار إلى أن "التوجه الحكومي الحالي يسير نحو إنشاء مدن سكنية كبرى تستوعب حجم الحاجة الكبيرة للسكن، كون المجمعات السكنية لم تعد كافية لسد الحاجة المتزايدة، علاوة على وجود المجمعات السكنية الاستثمارية والتي أصبحت بأسعار باهظة جداً لا يستطيع المواطن البسيط من اقتناء وحدة سكنية فيها".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه مقارنة بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

ويؤكد مختصون في تقرير سابق لوكالة شفق نيوز أن العجز السكني في العراق يتجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية حتى نهاية 2024، فيما تُظهر تقارير ديوان الرقابة المالية لسنة 2023 أن نحو 65% من المشاريع الحكومية متعثرة، بالمقابل هناك معدل نمو سكاني عند 2.6% سنوياً، ما يتطلب إنتاج 250 ألف وحدة سنوياً.