الإعلام والاتصالات العراقية توجه شركات الموبايل بإلغاء ضريبة "الكارتات"

شفق نيوز/ وجهت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الاحد، شركات الهاتف النقال بالتطبيق الفوري لقرار إلغاء الضرائب المفروضة على بطاقات التعبئة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسها علي المؤيد عقد اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حول التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب بطاقات التعبئة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

وبينت كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف النقال ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب ناقشوا خلال الاجتماع إجراءات الشركات بصدد القرار اعلاه الذي سيكون واجب التطبيق بدءاً من اليوم الأول من الشهر المقبل.

واشارت الى انه تم بحث آليات التعامل مع بطاقات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلاعب بالأسعار.

وطالبت الهيئة الشركات بتقديم عرض عاجل وتفصيلي للاجراءات الضامنة لتنفيذ هذا القرار عبر جميع منافذ البيع العاملة في البلاد.