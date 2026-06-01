الإطلاقات المائية تُخرج محطة إسالة في الأنبار عن الخدمة

أكد رئيس مركز الفرات البيئي، صميم سلام أبو فرات، يوم الاثنين، خروج إحدى محطات الإسالة في قضاء القائم غربي الأنبار عن الخدمة، قبل أن يتحدث قائممقائم القضاء عن عودتها إلى العمل بعد اتخاذ إجراءات فنية.

وقال أبو فرات لوكالة شفق نيوز، إن "محطة ماء إسالة الباغوز الواقعة عند أقصى الحدود العراقية ـ السورية خرجت عن الخدمة نتيجة ارتفاع مناسيب نهر الفرات وزيادة الإطلاقات المائية الواردة من الجانب التركي".

من جانبه، أكد قائممقام قضاء القائم، تركي محمد، أن المحطة ما زالت مستمرة بالعمل رغم وصول المياه إلى هيكل السحب، مشيراً إلى أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات فنية للحفاظ على استمرارية التشغيل.

وقال تركي لوكالة شفق نيوز إن "الماء وصل إلى هيكل السحب، لكن المحطة ما زالت تعمل لأننا رفعنا المضخات"، مبيناً أن "الملاكات الفنية تتابع تطورات الوضع المائي بشكل مستمر".

وتشهد مناطق غربي الأنبار ارتفاعاً في مناسيب نهر الفرات عقب زيادة الإطلاقات المائية من الجانب التركي، ما دفع الدوائر المعنية إلى متابعة أوضاع محطات الإسالة والمنشآت المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.