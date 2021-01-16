الأزمة النيابية تدعو لغلق الحدود مع إيران وتركيا وسوريا بسبب سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ دعت خلية الأزمة النيابية، يوم السبت، إلى غلق الحدود العراقية مع ثلاث دول مجاورة ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، كإجراء لمنع انتقال الفيروس الجديد إلى العراق.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك إجراءات مبكرة من وزارة الصحة لمنع دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا الى البلاد، مؤكدا ان لجنة الصحة النيابية والخلية النيابية تتابعان هذا الموضوع.

ودعا الموسوي الى إغلاق الحدود مع جميع الدول التي تم اكتشاف السلالة الجديدة من كورونا فيها، وبضمنها دول الجوار تركيا وإيران وسوريا ودولاً أخرى لمدة لا تقل عن 14 يوما.

وحذر من أنه في حال دخلت السلالة الجديدة للعراق "ستشكل خطرا لكونها سريعة الانتشار بشكل كبير، الى جانب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس".

يشار إلى أن تركيا وإيران والأردن سجلت إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.