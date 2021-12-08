الأحزان تتجدد في سنجار .. رفات ضحايا إيزيديين تصل الى ذويها غداً

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء سنجار، المرشح الفائز الأول عن محافظة نينوى، محما خليل علي آغا، يوم الأربعاء، عن وصول رفات ضحايا إيزيديين الى ذويها يوم غد الخميس.

وقال علي آغا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحزن في واقع مدينة سنجار الابية الصابرة، ان يرجع الشهداء إليها، ولا يعود أهلها الأحياء، الذين يعانون من ضنك العيش في مخيمات النزوح، والمهجر بعد أن فقدوا كل السبل بالعودة الى ديارهم الخالية التي يجول فيها الغرباء من المسلحين الذين أتوا من خارج الحدود، ويتحكمون بمصيرها ومقدراتها".

وأوضح، ان "رفات الشهداء أرسلت الى بغداد لاخذ عينات (دي ان أي)، وستصل الى سنجار في التاسع من الشهر الحالي، مشيرا الى ، ان "هذه ليست المرة الأولى، اذ انه تم في وقت سابق وصول رفات قافلة من الشهداء بـ 134 من قرية كوجو".

وطالب علي آغا "الحكومة باتخاذ اجراءات قانونية ضد المجرمين وتوفير البيئة والملاذ الامن لعودة النازحين، وكذلك البرلمان الذي عليه ان يحذو حذو الدول الأخرى بالاعتراف بالإبادة الجماعية للمكون الديني الايزيدي، ورد الحق لاهله ومعاقبة المجرمين وإقامة محاكم ميدانية ضدهم".

وتابع، ان "الاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين يبعث رسائل إيجابية داخلية وخارجية، تعبر عن حرص المنظومة السياسية في العراق بابنائها".

وأشار علي آغا الى ان "هناك الكثير من العوامل التي تحول دون عودة النازحين منها وجود الفصائل المسلحة والقوات غير النظامية، كذلك الدمار في سنجار وعدم اعمارها، محملا "الحكومة الاتحادية وحكومة الموصل المحلية بالتقصير بحق أهالي سنجار".

واعلن عضو في لجنة استقبال رفات ضحايا الايزديين، اول امس الاثنين، ان وجبة ثانية من رفات الضحايا سيتم دفنهم في مقبرة كوجو جنوبي سنجار.

وقال خلف قرو سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة اكملت كافة الاجراءات من خلال تنسيقها مع الطب العدلي والفريق الوطني للمقابر الجماعية في بغداد لنقل رفات 41 شخصا من الضحايا الايزيديين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش اثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014".

واضاف خلف ان "رفات الضحايا نقلت من مقابر جماعية بسنجار الى الطب العدلي في بغداد للتعرف على هوياتهم".