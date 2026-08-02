الآثار العراقية: لم نحل عبد الرزاق للتحقيق.. وبدأنا إجراءات متابعة ملف الكويت

شفق نيوز- بغداد

نفت الهيئة العامة للآثار والتراث، يوم الأحد، إحالة المنقب الآثاري عامر عبد الرزاق إلى التحقيق على خلفية تصريحاته بشأن آثار عراقية معروضة في الكويت، مؤكدة أن الإجراء الذي اتخذ بحقه اقتصر على "الاستفهام الإداري"، فيما أعلنت المباشرة بإجراءات متابعة الملف عبر القنوات الرسمية.

وقالت الهيئة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تابعت ما تداولته بعض الوكالات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة عبد الرزاق إلى التحقيق، مؤكدة أن "ما تم اتخاذه بحقه لا يعد إحالة إلى التحقيق، وإنما اقتصر على الاستفهام بشأن ما ذكره بالملف، في إطار المتابعة الإدارية الطبيعية التي تنتهجها الهيئة".

وأضافت أن الملف تسلمته رسمياً من عبد الرزاق، وأحالته إلى قسم الاسترداد في دائرة المتاحف العامة لإعداد تقرير فني وإداري يرفع إلى رئيس الهيئة، تمهيداً لمفاتحة وزارة الخارجية واستكمال الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية والإدارية النافذة.

وأكدت الهيئة أن ملفات حماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقية تُدار وفق الأطر القانونية والمؤسسية وبمنتهى الشفافية والمسؤولية، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر الأخبار.

وكانت وكالة شفق نيوز قد نشرت، أمس السبت، وثائق حكومية أشارت إلى إحالة عبد الرزاق إلى الاستجواب على خلفية تصريحاته بشأن وجود قطعة "الماعز البرونزي" المنسوبة إلى حضارة وادي الرافدين ضمن معروضات في الكويت، قبل أن تصدر الهيئة بيانها التوضيحي، مؤكدة أن الإجراء اقتصر على الاستفهام الإداري، مع المباشرة بمتابعة الملف رسمياً.