إحالة خبير آثار عراقي إلى التحقيق بعد تصريحاته عن آثار معروضة في الكويت (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثائق حكومية، يوم السبت، عن إحالة الخبير الآثاري عامر عبد الرزاق إلى التحقيق في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة إلى وزارة الثقافة العراقية، على خلفية تصريحات تحدث فيها عن عرض قطعة أثرية عراقية ضمن مقتنيات في الكويت.

وتُظهر الوثائق، وتنشرها وكالة شفق نيوز، أن إحالة عبد الرزاق جاءت بعد تصريحات تناول فيها وجود قطعة "الماعز البرونزي" ضمن ما وصفه بـ"بروائع العائلة المالكة في الكويت" في معرض أُقيم بمنطقة الخليج العربي.

وبحسب معلومات، عرضت الكويت، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2025، ضمن معرض أُقيم في مدينة غوانزو الصينية، 133 قطعة أثرية، بينها قطعة الماعز البرونزي المنسوبة إلى حضارة وادي الرافدين في العراق.

وفي السياق، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "ضغوطاً سياسية مورست على الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار لعدم إثارة هذا الملف، حفاظاً على العلاقات العراقية مع دول الجوار، بينها الكويت".

وأضاف المصدر أن "آلاف القطع الأثرية العراقية المهربة بطرق غير شرعية موجودة في الكويت وقطر والإمارات"، مدعياً أن الجهات الرسمية العراقية "تمتنع عن مخاطبة تلك الدول لاستعادتها بحجة الحفاظ على العلاقات العربية"، فيما قال إن تلك القطع تُعرض ضمن متاحف متنقلة حول العالم.

وكان عبد الرزاق قد كشف في حديث لوكالة شفق نيوز، عن وجود واحدة من أندر القطع الأثرية التابعة لحضارة بلاد الرافدين في دولة الكويت، مطالباً الجهات الرسمية بالتحرك الفوري لاستردادها ومعرفة كيفية خروجها من البلاد بطرق غير قانونية.