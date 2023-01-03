اليم يبتلع طفلين في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوفاة طفلين بحادث غرق جنوبي المحافظة، فيما وقع حادث سير في شمالها احد اطرافه عجلة اسعاف حكومية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلين اثنين توائم اشقاء يبلغان من العمر 5 سنوات تعرضا للغرق، بعدما سقطا في بركة مائية تقع قرب منزلهما بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان "حادث سير وقع على الطريق العام في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، بين عجلة اسعاف تابعة لصحة المحافظة ودراجة نارية نوع (ذبانه)"، لافتا إلى ان "الحادث أدى لمصرع صاحب الدراجة على الفور، كونه المقصر بالحادث بنسبة 100%".