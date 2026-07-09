النقل العراقية: أكثر من 1300 عبور لأجواء البلاد في حزيران

بغداد- شفق نيوز

أعلنت وزارة النقل، يوم الخميس، إحصائية حركة الطيران في الأجواء العراقية والمطارات خلال شهر حزيران الماضي، فيما أشارت إلى تسجيل أكثر من 1300 رحلة عابرة لأجواء البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية أصدرت إحصائية الرحلات لشهر حزيران، والتي أظهرت تسجيل 1,346 رحلة عابرة للأجواء العراقية، إلى جانب 3,311 رحلة مدنية قادمة (داخلية ودولية)، و3,347 رحلة مدنية مغادرة".

وبحسب الإحصائية، تصدر مطار بغداد الدولي حركة الطيران بتسجيله 1,570 رحلة قادمة و1,576 رحلة مغادرة، يليه مطار أربيل بـ696 رحلة قادمة و692 رحلة مغادرة.

وأضافت أن مطار النجف سجل 507 رحلات قادمة و513 رحلة مغادرة، فيما بلغ عدد الرحلات في مطار البصرة الدولي 258 رحلة قادمة و288 رحلة مغادرة، مشيرةً إلى أن مطار السليمانية سجل 146 رحلة قادمة ومثلها مغادرة، في حين سجل مطار كركوك 134 رحلة قادمة و132 رحلة مغادرة.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد أعلنت في 8 حزيران/ يونيو الماضي إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية واستئناف الحركة الجوية فيها وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة، وذلك بعد إغلاقها بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.