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النفط تؤكد توفير البنزين المحسن في محطات الوقود بالسعر الرسمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-26T13:08:36+0000
النفط تؤكد توفير البنزين المحسن في محطات الوقود بالسعر الرسمي

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، يوم السبت، عن توفير البنزين عالي الأوكتان (المحسن) في محطات الوقود بالسعر الرسمي.

وقال يونس أثناء جولة ميدانية لمحطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "محطات تعبئة الوقود تقوم بتجهيز اصحاب المركبات بوقود البنزين عالي الاوكتان والمحسن على مدار اليوم".

واضاف ان شركة توزيع المنتجات النفطية "مستمرة بتوفير وضخ البنزين عالي الأوكتان المستورد الى جميع المنافذ التوزيعية بسعر 650 دينار للتر الواحد والبنزين المنتج في المصافي العراقية بسعر 450 دينار للتر".

وأكد يونس؛ أن "جميع منافذ التجهيز تعمل بطاقاتها الخزنية والتجهيزية الكاملة بدوام 24 ساعة يوميا لتأمين احتياج المواطنين والمركبات من الوقود".

من جانبه، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، ان "تقرر ان يكون عمل منافذ التجهيز على مدار الساعة، وأن جميع محطات تعبئة الوقود تشهد انسيابية عالية ونؤكد توفر الوقود بكمياته المقررة لمنافذ التجهيز".

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