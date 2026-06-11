النزاهة تطيح بـ7 متهمين بينهم 4 مخمنين في ضريبة الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، الإطاحة بعددٍ من المُخمّنين في إحدى دوائر الضريبة في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى دائرة ضريبة الموصل/ الأيسر، حيث تمكَّن من ضبط (4) مُخمّنين؛ لإقدامهم على تسريب نماذج التحاسب الضريبيّ لنقل الملكيَّة ونماذج تقرير ضريبة الدخل إلى مكاتب الاستنساخ القريبة من الدائرة لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ تلك النماذج رسميَّة، ويتمُّ توزيعها مجاناً للمُكلّفين، ويُمْنَعُ تداولها من قبل غير المُنتسبين.

وأضافت إنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (3) مُتَّهمين آخرين، بينهم صاحب مكتب استنساخٍ، بعد أن وُجِدَت بحوزتهم معاملاتٌ يقومون بترويجها وتعقيبها بالتعاون مع المُخمّنين خلافاً لجدول تقسيم الأعمال المعمول به، وتابعت إنَّ الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً، وعرضه رفقة المُتَّهمين الـ(7) على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.