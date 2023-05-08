النزاهة تضبط هدراً بأكثر من 20 مليار دينار جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، إهدار ما يزيد على 20 مليار دينار بسبب اندثار مشروعٍ وتزوير عقود مشاريع ومخالفات أخرى، جنوبي العراق.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ملاكات مديرية تحقيق البصرة، انتقلت إلى مديرية البلدية في المحافظة، وتمكنت من ضبط أوليات عقد إنشاء وتجهيز مجزرة نموذجية في المدينة بكلفة 12 مليوناً و480 ألف دولار، غير أن المشروع لم يتم تشغيله منذ تسلمه في العام 2012؛ الأمر الذي أدى إلى اندثار آليات ومعدات ومولدات المجزرة.

وبينت أن المجزرة تم إنشاؤها في منطقة نائية مما يصعب على أصحاب المواشي الوصول إليها، فضلاً عن إنشائها بدون تخطيطٍ، منوهةً بوجود مجزرةٍ عصرية بالقرب منها.

وأشارت إلى ضبط مهندس في بلدية سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار؛ لقيامه بابتزاز صاحب شركة مقاولاتٍ، وتمت إحالة عقود مقاولات إنشاء مشاريع عليها بقيمة مليارين و718 مليون دينار؛ لتنفيذها ضمن خطة الجهد الفني والهندسي المقرة من قبل مجلس الوزراء، مبينة أن عقد إحالة المشاريع تم تزويره من قبل المتهم؛ للاستحواذ على المبلغ المرصود لأعمال الجهد الهندسي.

وأكدت أن إجراءات الهيئة وسرعة تحركها أوقفت هدر المال العام بالمبلغ المذكور.

وفي محافظة ميسان، أفادت الهيئة بإصدار قاضي التحقيق المختص أمر استقدامٍ بحق مدير بلدية العمارة السابق ومسؤول الشعبة القانونية في البلدية؛ لتسببهما بحدوث ضررٍ وهدرٍ في المال العام، مشيرةً إلى إحالة قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها 2500م2 للاستثمار كمحطة وقود دون تطبيق شرط الحصول على موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة عند إعلان أية قطعةٍ لإنشاء ساحاتٍ أو محطات وقودٍ.

وتابعت إن المحطة تم إنشاؤها خلافاً للمحددات البيئية؛ كونها تقع بجوار الأحياء السكنية، فضلاً عن عدم قيام البلدية باستيفاء بدلات الإيجار البالغة 200 مليون دينار سنوياً، منذ العام 2019؛ الأمر الذي ألحق هدراً في المال العام.