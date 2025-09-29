تأكيداً لشفق نيوز.. المؤبد لمدان يتاجر بإرسال عراقيين للقتال في روسيا

شفق نيوز- النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة "اتجار بالبشر"، من خلال إرسال عراقيين للقتال إلى جانب الروس في الحرب الأوكرانية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "المدان وبالاشتراك مع متهمين اخرين أقدموا على تكوين جماعات وارسالهم للقتال في دول اجنبية لقاء مبالغ مالية، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 6 / ثالثا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

وكان مصدر قضائي، قد أفاد يوم الخميس الماضي، بصدور حكم يقضي بالسجن المؤبد لإدانته بتجنيد عراقيين للالتحاق بالقتال في روسيا ضد أوكرانيا في الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف اصدرت الحكم بحق المدان الذي كان يقوم بتشكيل مجموعات ارهابية ذات طابع دولي من خلال تجنيد أشخاص وإرسالهم للقتال ضمن صفوف القوات الروسية".

وأقرّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بوجود عراقيين يقاتلون مع الجيش الروسي في الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات، معلنة التحرك داخل مجلس النواب لكشف حيثياته ووضع حد له.

وتفجّرت قضية المقاتلين العراقيين بعد تزايد التقارير الإعلامية حول وجود آلاف منهم ضمن صفوف الجيش الروسي في جبهات القتال مع أوكرانيا في الحرب المشتعلة منذ 24 شباط/فبراير 2022.

وآخر تلك التقارير، ما نشرته وكالة شفق نيوز مؤخرا، والذي كشف وبشكل موسع عن استدراج أكثر من خمسة آلاف شاب عراقي للعمل بصفة مقاتل في روسيا وأوكرانيا منذ العام 2022.

وبحسب المعلومات فإن أغلب الذين التحقوا بالجيش الروسي هم من الوافدين إلى موسكو بهدف السياحة أو ممن اتخذوا من الأخيرة بوابة آمنة لتحقيق أحلامهم في أحد الدول الأوربية.

وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500 – 3000 آلاف دولار.