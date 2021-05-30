الموصل القديمة تغرق بالنفايات والأمراض تداهم اطفال محلة "الدقيم" (صور)

شفق نيوز/ يعاني سكان محلة الفاروق الدقيم في الموصل القديمة، حالة إغراق بالنفايات والمياه الآسنة وتنبعث منها الروائح الكريهة، التي تركت أثرها على صحة الساكنين وانتشار الأمراض بين أطفال المحلة.

ويقول ابو احمد وهو احد سكنة الحي لوكالة شفق نيوز؛ إن السكان يعانون من هذا الحال وقد مرت سنوات طويلة وقدمنا مئات الشكاوى لكن دون أي فائدة، ومهما طالبنا لن يستمع احد لاصواتنا فنحن لا ممثل لنا في هذه الحكومة ولا احد يتذكرنا الا في ايام الانتخابات فقط.

أما عبد الله محمود، يشير في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ إلى أن الأمراض بدأت تفتك بأطفالهم وخصوصا الأمراض الجلدية.

ويلفت إلى "المعاناة التي يعيشها سكان المحلة بسبب الروائح الكريهة وقد وصل بهم الحال إلى وضع مزري لا يمكن احتماله مطلقاً وقد سمعوا عشرات الوعود من الحكومة المحلية لكن تلك الوعود كانت كثيرة مثل هذه النفايات، مشيرا الى اكوام النفايات التي تنتشر في الزقاق.

بدورها؛ بينت الموصل على لسان مسؤول شعبة الاعلام والعلاقات فيها علاء الحيدري؛ ان هذه المنطقة قد تم عمل كشف لها وادرجت ضمن المشاريع لكن التخصيصات المالية لم تتوفر حتى الآن.

وأشار الحيدري الى انهم يعلمون بمعاناة هؤلاء الناس لكن المدينة القديمة تحتاج إلى آليات تخصصية يمكنها الدخول بين الأزقة الضيقة ولايوجد امكانيات لشرائها، خصوصا انها قد خسرت المئات من الآليات بسبب الحرب على داعش واحتلاله للموصل عام 2014.

أما الناشط في مجال العمل التطوعي احمد وليد قال لوكالة شفق نيوز؛ ان المدينة القديمة لا تحظى الا بالوعود، ورغم أهميتها التاريخية والحضارية إلا أن هناك تقصير كبير تجاه واعادة تأهيل هذه الازقة وانهاء معاناة المواطنين افضل بكثير من إنشاء نافورات بملايين الدنانير.

وأضاف وليد؛ نحن نشعر بالانزعاج لما يجري ونرى غياب الخطط الواضحة لتقديم الخدمات والمحافظة تعيش في فوضى ادارية منذ تحريرها.