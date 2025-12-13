الموارد العراقية: الأمطار تعزز المخزون المائي بأكثر من ثلاثة أرباع مليار متر مكعب

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، نجاح إدارة الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول "بكفاءة عالية" بعد سلسلة من المواسم الشحيحة التي عانت منها البلاد، مشيرة إلى تعزيز المخزون المائي لسدود العراق بأكثر من ثلاث أرباع مليار متر مكعب.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية علي راضي المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النجاح جاء نتيجة خطة استباقية مُحكمة، أُعدت بالاعتماد على التوقعات الجوية الدقيقة والتقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، بما في ذلك أنظمة الاستشعار عن بعد ومراقبة بيانات الأقمار الاصطناعية، ما مكّن من توجيه الموارد المائية على النحو الأمثل".

وبيّن أن "هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن تعزيز المخزون المائي لسدود عموم العراق بأكثر من ثلاث أرباع مليار متر مكعب، كما تم توفير ما يزيد عن 120 مليون متر مكعب إضافية من خلال الإجراءات الاحترازية التي شملت تخفيض الإطلاقات المائية من منشآت التخزين الرئيسية".

وأشار إلى أن "الموجة المائية ساهمت أيضاً في تعزيز الخزين المائي لبحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب وفق تقديرات أولية، كما عملت على إنعاش مناطق الأهوار الجنوبية التي عانت سابقاً من الانحسار، حيث تم تغذيتها بما يزيد عن 30 مليون متر مكعب".

ولفت المحمداوي إلى أن "محافظة البصرة حظيت بحصة مهمة من هذه الإيرادات، حيث تم تعزيز وارداتها بأكثر من 35 مليون متر مكعب عبر ناظم قلعة صالح، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع اللسان الملحي وتحسين البيئة المائية لشط العرب وضمان أمن مياه الشرب للمواطنين".

وأضاف أن هذه "الإجراءات المتكاملة ضمنت معها تلبية كافة الاحتياجات المائية المتنوعة من الزراعة والصحة والصناعة والبيئة وتوليد الطاقة الكهرومائية".

يُشار إلى أن تأثير المنخفض الجوي لا يزال مستمراً حتى اليوم السبت 13 كانون الاول، بمستويات متفاوتة من الهطول والسيول.

وشهدت العديد من مناطق العراق لا سيّما في الوسط والشمال، هطول كميات كبيرة من الأمطار التي أدت إلى سيول جارفة خلال الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تسبّبت بها الأمطار والسيول غير أنها أسهمت، بحسب مراقبين، في تعزيز الخزين المائي للسدود، وأنعشت الأهوار والأنهار والبحيرات في أغلب مناطق البلاد.