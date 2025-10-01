المفوضية تغرّم مرشحين من الأنبار لمخالفتها ضوابط الحملات الانتخابية

شفق نيوز- بغداد

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على مرشحين اثنين عن قائمة "الأنبار هويتنا" لمخالفتهما ضوابط الحملات الانتخابية.

وذكرت المفوضية في وثيقتين اطلعت عليهما وكالة شفق نيوز، أنها فرضت غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار على النائب الحالي والمرشح في الانتخابات التشريعية المقبلة يحيى المحمدي، لمخالفته نظام الحملات الانتخابية.

كما غرّمت المفوضية بمبلغ خمسة ملايين دينار أيضاً المرشح ضمن قائمة "الأنبار هويتنا" جاسم العسل لمخالفته نظام الحملات الانتخابية.