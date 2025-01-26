المرتفع "عنيد" والأمطار شحيحة.. تحذير من تنبؤات جوية "غير دقيقة"

شفق نيوز/ رأى الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن الأمطار ستكون شحيحة خلال الأيام القادمة نتيجة تمركز مرتفع جوي قوي وسط البلاد، مما يقلل من تأثير المنخفضات الممطرة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن الأمطار ستكون شحيحة خلال الأيام القادمة بسبب وجود مرتفع جوي (عنيد) يتمركز وسط البلاد يجعل دخول المنخفضات الممطرة فاقد العوامل الإيجابية، ويجعل السحب بدون فائدة وهذا تعيشه البلاد منذ شهرين متتاليين بسبب تعرض شبه الجزيرة العربية لظاهرة لانينيا السلبية.

وحذر الزيادي من الاعتماد على نماذج الطقس الإلكترونية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تبقى سلبية رغم الإشارات التي تشير إلى احتمال عودة الأمطار، مؤكداً أن المواقع المختصة بالتنبؤات الجوية تعاني من خلل منذ عامين.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، هطول أمطار متفرقة مع سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يوم غدٍ الاثنين، خصوصاً في المناطق الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

وأشارت في تقريرها، إلى أن درجات الحرارة ستظل قريبة من مستويات اليوم، مع تفاوت طفيف بين المدن، حيث ستتراوح بين 13 و20 درجة مئوية، كما توقعت الهيئة طقساً صحواً مع بعض الغيوم للأيام الثلاثة التالية.