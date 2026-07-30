المجمعات السكنية.. تحركات في الأنبار ونينوى لمراجعة الأسعار ومحاسبة المتلكئين

شفق نيوز- الأنبار/ نينوى

اتخذت هيئتا إستثمار الأنبار ونينوى، يوم الخميس، إجراءات جديدة في ملف المجمعات السكنية، تمثلت بإعلان مراجعة أسعار الوحدات السكنية في الأنبار، واستبعاد شركة من مشروع "عين العراق" السكني في نينوى.

وقال رئيس هيئة استثمار الأنبار "الجديد" ياسر رشيد المهنا، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الهيئة ستتبنى استراتيجية جديدة لإدارة قطاع الاستثمار، تقوم على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الحقيقيين، مؤكداً أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل بفتح ملف المجمعات السكنية ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية، إلى جانب إعادة النظر في أسعار الوحدات السكنية بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف أن الهيئة ستراجع أي حالات قد تتضمن غبناً بحق المواطنين، وستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق، مشيراً إلى أن الأنبار تمتلك مقومات استثمارية كبيرة بفضل الاستقرار الأمني والاقتصادي، وأن الهيئة ستركز أيضاً على دعم المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهربائية.

وكان مجلس محافظة الأنبار قد صوّت، يوم أمس الثلاثاء، على انتخاب ياسر رشيد المهنا رئيساً لهيئة استثمار الأنبار، بعد قبوله استقالته من منصب نائب المحافظ للشؤون الإدارية.

وفي نينوى، أظهرت وثيقة رسمية، وردت لوكالة شفق نيوز، صدور قرار من هيئة الاستثمار، بإلغاء قرار إعادة العمل مع شركة "العروش" للمشاريع الاستثمارية واستبعادها من الرخصة الاستثمارية الخاصة بمجمع "عين العراق" السكني، بسبب عدم التزامها بالمتطلبات الأساسية للمشروع والتباطؤ في إنجازه.

وبحسب الوثيقة، قررت الهيئة إحلال الشركة الشريكة "أسوار البرج العاجي" محلها لتتولى إدارة المشروع وجميع الحقوق والالتزامات المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز المجمع وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.

ويُعد مجمع "عين العراق" من أبرز المشاريع السكنية المتلكئة في مدينة الموصل، إذ شهد خلال الفترات الماضية احتجاجات للمستفيدين المطالبين بالإسراع في إنجازه وتسليم وحداتهم السكنية.