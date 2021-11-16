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المجلس الوزاري للطاقة يقرر دعم ثلاث وزارات

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-16T09:16:50+0000
المجلس الوزاري للطاقة يقرر دعم ثلاث وزارات

شفق نيوز/ قرر المجلس الوزاري للطاقة يوم الثلاثاء، دعم ثلاث وزارات شملت الكهرباء والنفط والموارد المائية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المجلس الوزاري للطاقة الذي عقد برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين قرر دعم جهود وزارة الكهرباء في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم قطاع الطاقة، وكذلك دعم  جهود وزارة الموارد المائية بخصوص تمويل وتنفيذ مشروع ماء البصرة الأنبوبي (قناة البدعة)".

وأضاف المجلس انه "تقرر دعم أيضا جهود وزارة النفط في تنفيذ خط انبوب (البصرة - الكحلاء) لإيصال الغاز الى محطتي (ميسان الاستثمارية والعمارة الغازية)"، مشيرا الى انه "اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها".

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