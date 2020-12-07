المالية النيابية تؤكد توفر درجات وظيفية في موازنة 2021

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أن موازنة 2021 ستتضمن درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل، متوقعة أن تصل نسبة العجز في الموازنة الى 50%، فيما أشارت إلى مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية، إن "موازنة 2021 قد تصل الى مجلس النواب في نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل".

وعزا سبب تأخيرها إلى التغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد، مما استوجب اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالإنفاق العام.

وتوقع الصفار أن تتراوح نسبة العجز بين 40 إلى 50% من حجم الإنفاق، مشيرا الى أن "السبب الآخر في تأخر الموازنة يعود الى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي".

واضاف ان هناك اراء لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، محذرا من ان هذا الاجراء سيؤدي الى التضخم ويؤثر بشكل سلبي في أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم.