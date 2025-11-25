اللون البنفسجي .. جودة الهواء يؤشر تردياً ملحوظاً وارتفاع مستوى التلوث في بغداد

شفق نيوز - بغداد

استفاقت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، على سماء ملبدة بسحب دخانية ملوثة تكاد تكون - وللوهلة الأولى - لمن لم يشاهدها ضباباً تشكلت في الأجواء.

وكتب خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "مؤشر جودة الهواء في العاصمة بغداد يُسجّل اللون البنفسجي، في دلالةٍ واضحة على تردّي الظروف البيئية وارتفاع مستويات الملوّثات في الجو، نتيجة لسكون الهواء وانتشار المعامل غير المنظمة المخالفة للبيئة، وعمليات حرق النفايات العشوائية.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية قد انخفض إلى مستويات متدنية نتيجة لسحب الدخان، فيما يعيش سكان العاصمة وسط غيمة كثيفة من الدخان المؤذي للبيئة وصحة الإنسان.

من جانبه، أفاد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة بزيادة تراكيز الغازات وخاصة ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) في اجواء بغداد.

وفي وقت سابق، أظهرت منصة IQAir السويسرية أن بغداد جاءت في المرتبة الثانية عالميًا بين أكثر المدن تلوثًا بالهواء، بعد تسجيل مؤشر جودة الهواء نحو 150 نقطة ضمن فئة غير الصحي، خصوصًا للأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والقلب.